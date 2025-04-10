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12:37, 10 апреля 2025Россия

В Минобороны сообщили о повлиявшем на сотни жителей Курской области ударе ВСУ

Минобороны: ВСУ ударили по объекту энергетики в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по объекту энергетики в Курской области. О повлиявшей на сотни жителей российского региона атаке противника сообщили в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, ВСУ обстреляли объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» в среду, 9 апреля, в 08:45 по московскому времени. В результате атаки из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия.

Вследствие удара ВСУ без света остались более 600 жителей Большесолдатского района российского региона.

Ранее сообщалось, что всего за минувшие сутки ВСУ нанесли 11 ударов по объектам российской энергетики. Атакам подверглись одновременно восемь регионов.

В середине марта сообщалось о достигнутой договоренности о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по объектам энергетики Украины.

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