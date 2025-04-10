В России прокомментировали скандал на церемонии награждения сменившего гражданство борца

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал скандал на церемонии награждения сменившего гражданство бывшего российского борца Чермена Валиева, который ныне представляет Албанию, на чемпионате Европы в Братиславе. Его слова приводит ТАСС.
Мамиашвили заявил, что лишь энергично поздравил Валиева и надел на его шею медаль. «Если что-то хотят найти в этой ситуации, конечно, найдут. Захотят — волосы на моей голове найдут», — посчитал он.
Ранее стало известно, что Мамиашвили, награждая Валиева, назвал его предателем и употребил нецензурную лексику в адрес спортсмена. Отмечается, что скандал продолжил развиваться уже за кулисами.
На чемпионате Европы Валиев выиграл золото в весовой категории до 74 килограммов. В финале он оказался сильнее олимпийского чемпиона из России Заурбека Сидакова.