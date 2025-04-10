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11:52, 10 апреля 2025Спорт

В России прокомментировали скандал на церемонии награждения сменившего гражданство борца

Мамиашвили о скандале на чемпионате Европы: Я энергично поздравил борца Валиева
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Чермен Валиев

Чермен Валиев. Фото: Arlette Bashizi / Reuters

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал скандал на церемонии награждения сменившего гражданство бывшего российского борца Чермена Валиева, который ныне представляет Албанию, на чемпионате Европы в Братиславе. Его слова приводит ТАСС.

Мамиашвили заявил, что лишь энергично поздравил Валиева и надел на его шею медаль. «Если что-то хотят найти в этой ситуации, конечно, найдут. Захотят — волосы на моей голове найдут», — посчитал он.

Ранее стало известно, что Мамиашвили, награждая Валиева, назвал его предателем и употребил нецензурную лексику в адрес спортсмена. Отмечается, что скандал продолжил развиваться уже за кулисами.

На чемпионате Европы Валиев выиграл золото в весовой категории до 74 килограммов. В финале он оказался сильнее олимпийского чемпиона из России Заурбека Сидакова.

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