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22:21, 10 апреля 2025Спорт

Юный украинский каратист объяснил отказ от фото с россиянином

Каратист Мельник об отказе от фото с россиянином: Мне противно на них смотреть
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Samuel Castro / Unsplash

Украинский каратист Евгений Мельник объяснил отказ от фото с россиянином Игорем Григорьевым на этапе юношеской лиги в испанской Гвадалахаре. Его слова приводит Obozrevatel.ua.

Мельник рассказал, что это было бы неправильно с его стороны. «Мой отец служил в ВСУ, сейчас родители моих друзей тоже на фронте. И когда я вижу, как русские — наши, так сказать, враги — выступают где-то в Испании или Хорватии, выигрывают медали, мне противно на них смотреть», — признался он.

Об инциденте стало известно 9 апреля. Мельник ушел с пьедестала, жестами заявляя об отказе от общего фото.

Григорьев, выступавший в нейтральном статусе, выиграл соревнования среди спортсменов до 14 лет в весовой категории до 45 килограммов. Мельник занял третье место.

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