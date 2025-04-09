13-летний украинский каратист отказался пожимать руку россиянину на подиуме

Украинский каратист Евгений Мельник отказался пожать руку победителю этапа юношеской лиги в испанской Гвадалахаре россиянину Игорю Григорьеву. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Григорьев, выступавший в нейтральном статусе, выиграл соревнования среди спортсменов до 14 лет в весовой категории до 45 килограммов. Мельник на этом турнире занял третье место.

Во время церемонии награждения 13-летний украинец не стал пожать руку россиянину, а также отказался делать совместное фото на подиуме. Уходя с пьедестала, Мельник помахал рукой, а потом указательным пальцем в знак отказа.

Ранее украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин дважды не пожал руку российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину перед матчами Лиги чемпионов. Во время приветствия голкипер проходил мимо хавбека.