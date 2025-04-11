Бородина рассказала об опозданиях Собчак на съемки «Дома-2»

Телеведущая Ксения Бородина ждала Собчак на съемках «Дома-2» до поздней ночи

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина поделилась воспоминаниями о том, что ее соведущую по реалити-шоу «Дом-2» Ксению Собчак периодически приходилось ждать до поздней ночи, поскольку она опаздывала на съемки. Об этом она рассказала на шоу «Натальная карта», запись которого опубликована на платформе «VK Видео».

По словам Бородиной, первые несколько лет снимать шоу было очень сложно из-за плотного и ненормированного графика. Она отметила, что съемочный процесс часто затягивался по времени, поскольку ее коллега по шоу Ксения Собчак приезжала на площадку с опозданием.

По словам Бородиной, Собчак могла пообещать приехать на площадку к девяти вечера, но сильно опоздать. «Уже час ночи, всем спать надо. Я вела лобное, заканчивалось лобное, мы все расходились, я уже садилась в машину. Приезжала Собчак и говорила: " *** все идем обратно и записываем заново"», — вспомнила Бородина.

Ранее сообщалось, что Московский суд оштрафовал Ксению Собчак за неоплату штрафа. В марте суд обязал компанию «Манила», которая принадлежит журналистке и ресторатору Антону Пинскому, выплатить миллион рублей предпринимательнице Вере Абель за использование чужого товарного знака.