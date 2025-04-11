Дима Билан назвал рекорд Овечкина по голам в НХЛ скрепой

Дима Билан назвал рекорд Александра Овечкина по голам в НХЛ скрепой

Российский певец Дима Билан оценил рекорд форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Еще один культурный код, еще одна скрепа. Смотрю на это широко», — заявил артист. Он добавил, что пересекался с Овечкиным.

Ранее Билан высказался о спортивном будущем сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра Плющенко. По мнению певца, родители в него верят.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».