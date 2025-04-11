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19:08, 11 апреля 2025Спорт

Фетисов оценил политический потенциал Овечкина

Фетисов: Потенциал в политической сфере у Овечкина есть, но пусть пока играет
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил политический потенциал российского капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит Sport24.

Фетисов заявил, что у Овечкина есть потенциал в политической сфере. «Пусть Александр пока играет в хоккей. Мы не говорили с ним на эту тему. Ему еще играть и играть», — отметил он.

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6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), ранее принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Россиянин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

После Овечкин рассказал, что счастлив быть русским человеком. «Русский человек — первый во всем мире по голам», — отметил хоккеист.

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