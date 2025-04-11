Финский игрок клуба НХЛ назвал хоккей в КХЛ скучным

Финский игрок «Монреаля» Патрик Лайне назвал хоккей в КХЛ скучным

Финский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне высказался о переходе в команду россиянина Ивана Демидова из петербургского СКА. Об этом сообщает TVA Sports.

Лайне отметил, что не видел игру россиянина, так как не смотрит Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). «Говорят, этот парень обладает классными навыками. Но европейский хоккей скучный из-за размера площадки, там все медленнее», — заявил он.

Финн добавил, что Демидову потребуется время на адаптацию. «Ему будет непросто. Надеюсь, он будет хорош с первой же игры», — заявил хоккеист.

Летом 2024 года Демидов был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под пятым номером. После вылета СКА из нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина стало известно, что он продолжит карьеру за океаном.