Британия и Германия предупредили Россию, что Запад продолжит поддерку Украины

Германия и Британия направили России предупреждение, что Запад продолжит поддержку Украины, несмотря на переговоры Вашингтона с Москвой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса и его британского коллегу Джона Хили.

«Россия должна понять, что Украина способна продолжать сражаться, и мы поддержим ее... Украина может рассчитывать на нас», — сказал Писториус.

Ранее министр обороны Британии заявил, что Германия планирует поставить Украине еще одну крупную партию оружия, несмотря на разговоры о возможном мире. Согласно информации, в этом году будут поставлены еще четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 наземных радиолокационных станций наблюдения.

Кроме того, имеется еще 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, 300 разведывательных беспилотников, 25 боевых машин пехоты Marder, 15 основных боевых танков Leopard 1A5, 120 наземных зенитно-ракетных комплексов и 14 артиллерийских систем.

О новом пакете военной помощи для Украины на сумму 350 миллионов фунтов (около 458 миллионов долларов США) также объявил министр обороны Великобритании Джон Хили. в состав пакета войдут радарные системы, противотанковые мины и несколько сотен тысяч дронов.