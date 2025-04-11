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14:14, 11 апреля 2025Спорт

Капитан СКА расторг контракт с клубом и продолжит карьеру в НХЛ

Капитан СКА Никишин расторг контракт с клубом и продолжит карьеру в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Капитан петербургского СКА Александр Никишин расторг контракт с командой. Об этом сообщается на сайте армейцев.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон, в России права на защитника остаются у СКА. Он продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в клубе «Каролина Харрикейнс».

«СКА благодарит Александра Никишина за самоотдачу и высочайший профессионализм. Спасибо за проведенное в команде время и удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Ранее в НХЛ перебрался другой хоккеист СКА — Иван Демидов. Он будет выступать за «Монреаль Канадиенс».

Никишин играл за СКА с 2022 года. В составе сборной России защитник в 2022 году стал серебряным призером Олимпийских игр.

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