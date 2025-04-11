Капитан СКА расторг контракт с клубом и продолжит карьеру в НХЛ

Капитан СКА Никишин расторг контракт с клубом и продолжит карьеру в НХЛ

Капитан петербургского СКА Александр Никишин расторг контракт с командой. Об этом сообщается на сайте армейцев.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон, в России права на защитника остаются у СКА. Он продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в клубе «Каролина Харрикейнс».

«СКА благодарит Александра Никишина за самоотдачу и высочайший профессионализм. Спасибо за проведенное в команде время и удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Ранее в НХЛ перебрался другой хоккеист СКА — Иван Демидов. Он будет выступать за «Монреаль Канадиенс».

Никишин играл за СКА с 2022 года. В составе сборной России защитник в 2022 году стал серебряным призером Олимпийских игр.