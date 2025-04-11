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01:01, 11 апреля 2025Спорт

Овечкина сфотографировали на троне из шайб в специальном костюме в честь рекорда

Хоккеиста Овечкина сфотографировали на троне из шайб в костюме в честь рекорда
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина сфотографировали на троне. Кадры опубликованы на странице команды в соцсети X.

На кадрах Овечкин сидит на троне из шайб. На нем надет специальный костюм — на внутренней стороне пиджака на нашивках перечислены все рекордные 895 голов россиянина в регулярных сезонах НХЛ.

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6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Россиянин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

После Овечкин рассказал, что счастлив быть русским человеком. «Русский человек — первый во всем мире по голам», — отметил хоккеист.

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