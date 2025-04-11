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13:24, 11 апреля 2025Спорт

Сменивший гражданство российский борец обратился к болельщикам

Албанский борец Чермен Валиев: Я был и буду благодарен своей родине — России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / Kadir Caliskan / Globallookpress.com

Сменивший гражданство с российского на албанское борец Чермен Валиев в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к болельщикам.

Он выразил благодарность за поддержку и поздравления с победой на чемпионате Европы в Братиславе. «Я всегда был и буду благодарен своему осетинскому народу, своей родине — России, а также Албании, за которую выступаю сейчас», — добавил Валиев.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, награждая Валиева, назвал его предателем и употребил нецензурную лексику в адрес спортсмена. Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев раскритиковал функционера за его поведение.

На чемпионате Европы Валиев выиграл золото в весовой категории до 74 килограммов. В финале он оказался сильнее олимпийского чемпиона из России Заурбека Сидакова.

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