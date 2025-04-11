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15:32, 11 апреля 2025Спорт

В Северной Осетии потребовали извинений после награждения Мамиашвили албанского борца

Бестаев потребовал извинений после награждения Мамиашвили борца Валиева на ЧЕ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили. Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя Собрания представителей Владикавказа (Северная Осетия) Сослан Бестаев отреагировал на скандал, произошедший на церемонии награждения на чемпионате Европы в Братиславе между главой Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаилом Мамиашвили и ушедшим под флаг Албании российским борцом Черменом Валиевым. Об этом сообщает ГТРК «Алания».

Бестаев счел поведение функционера наглым и несправедливым, добавив, что в Министерство спорта отправлено обращение с просьбой провести проверку по факту инцидента. «Мы ждем как минимум извинений в адрес Чермена Валиева и всех болельщиков вольной борьбы, ну и, в частности, осетинского народа», — заявил Бестаев.

Ранее Мамиашвили, награждая Валиева, назвал его предателем и употребил нецензурную лексику в адрес спортсмена. Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев раскритиковал функционера за его поведение.

На чемпионате Европы Валиев, сменивший гражданство в феврале прошлого года, выиграл золото в весовой категории до 74 килограммов. В финале он оказался сильнее олимпийского чемпиона из России Заурбека Сидакова.

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