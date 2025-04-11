В ВСУ обнаружили недостатки почти у всей техники из Германии

Süddeutsche Zeitung: Отчеты ВСУ показали недочеты почти всей военной техники ФРГ

Почти вся военная техника, поставляемая ФРГ Украине, имеет серьезные недостатки в боевых условиях. Об этом написала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на засекреченный протокол доклада заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве.

Отчет был зачитан в конце января в школе младшего командного состава сухопутных войск в городе Делич. В нем был представлен опыт применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) военной техники из Германии. Документы показывают, что большинство боевых систем возможно использовать в бою ограниченно.

Причины этого — слишком дорогие боеприпасы, а также уязвимость техники, которую «едва ли можно ремонтировать на фронте». Исключением названы самоходные зенитные установки (СЗУ) Gepard, которые в ВСУ называют «излюбленной, самой эффективной и надежной боевой системой». Кроме того, ценятся боевые машины пехоты (БМП) Marder.

Ранее полиция немецкого города Дельменхорст провела обыски на севере страны в рамках расследования контрабанды боевого оружия с территории Украины. В ходе проверок обнаружили лишь пневматическое оружие и холостые ружья, которые не требуют разрешения.