В России прокомментировали визит спецпосланника Трампа Уиткоффа

Сенатор Климов назвал целью визита Уиткоффа в РФ обмен мнениями

Между Москвой и Вашингтоном идет обмен мнениями, рассказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию.

«Идет нормальный процесс обмена мнениями между Вашингтоном и Москвой. Этот процесс был свернут на четыре года. Сейчас приходится эти контакты проводить чаще. Чем они закончатся, я не знаю. Но важно, что этот процесс идет. Это повышает вероятность нормализации российско-американских отношений», — сообщил Климов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. При этом Песков указал, что гипотетически президент России Владимир Путин может встретиться со спецпредставителем Трампа. Он указал, что это случится, если график главы государства будет это позволять.

Утром 11 апреля портал Flightradar24 сообщал, что самолет Gulfstream G650ER того же типа, что и у Уиткоффа, приземлился в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Судя по данным сайта, самолет вылетел из юго-восточной части штата Флорида, где так же находится личная резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

