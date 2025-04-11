Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:53, 11 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали визит спецпосланника Трампа Уиткоффа

Сенатор Климов назвал целью визита Уиткоффа в РФ обмен мнениями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Между Москвой и Вашингтоном идет обмен мнениями, рассказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию.

«Идет нормальный процесс обмена мнениями между Вашингтоном и Москвой. Этот процесс был свернут на четыре года. Сейчас приходится эти контакты проводить чаще. Чем они закончатся, я не знаю. Но важно, что этот процесс идет. Это повышает вероятность нормализации российско-американских отношений», — сообщил Климов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. При этом Песков указал, что гипотетически президент России Владимир Путин может встретиться со спецпредставителем Трампа. Он указал, что это случится, если график главы государства будет это позволять.

Утром 11 апреля портал Flightradar24 сообщал, что самолет Gulfstream G650ER того же типа, что и у Уиткоффа, приземлился в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Судя по данным сайта, самолет вылетел из юго-восточной части штата Флорида, где так же находится личная резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

    Обсудить
    Последние новости

    На похоронах Паши Техника собралась толпа и скандирует имя рэпера. Туда стянули бойцов ОМОН, начались задержания

    Подорвавших банкомат в российском городе задержали

    В ЛНР дали срок следившей за российскими войсками украинской шпионке

    Россиянку оштрафовали за опубликованное семь лет назад фото

    Россиянам назвали самый выгодный вид ипотеки

    На Западе заявили о провале политики ЕС по Украине

    Обряд изгнания нечистой силы из россиянина показали на видео

    Российский подросток получил срок за диверсию и госизмену

    В Windows 11 запустили самую спорную функцию

    Евросоюз назвал новый способ принудить США отозвать тарифы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше