Военблогер заявил о стрельбе сил ПВО по российскому вертолету в Подмосковье

«Воевода Вещает»: Под Москвой силы ПВО атаковали российский ветролет

Силы противовоздушной обороны (ПВО) атаковали российский вертолет. Об этом заявил военный блогер, автор Telegram-канала «Воевода Вещает».

Речь идет о событиях в подмосковном Наро-Фоминске, где 9 апреля сбили беспилотник.

По данным канала, на снятом очевидцами видео ПВО стреляли не по украинскому дрону, а по вертолету одной из российских силовых структур. Автор канала подчеркнул, что ни машина, ни экипаж не получили «ни царапины». При этом он указал на отсутствие взаимодействия между вертолетчиками и ПВО, причины которого предстоит выяснить.

«Экипаж передает ПВОшникам привет пламенный. Дословно цитировать не буду», — добавил автор канала.

Ранее появились сведения, согласно которым при атаке по Наро-Фоминску украинские войска задействовали беспилотник вертолетного типа RZ-500 «Рамзай». Возможно, за него и приняли вертолет силовиков, о котором упомянул канал.