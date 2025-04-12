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17:55, 12 апреля 2025Спорт

Экс-футболиста Алиева задержали в Киеве

«Страна.ua»: В Киеве задержали экс-футболиста Александра Алиева
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Korotayev / Epsilon/Getty Images

В Киеве задержали бывшего футболиста московского «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

По информации источника, бывший спортсмен находился в нетрезвом виде за рулем. Отмечается, что женщина, находившаяся на пассажирском сидении, устроила дебош и влезла на капот полицейской машины.

При этом сам Алиев на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опроверг информацию, что был не трезв. Он заявил, что ему удалось разобраться с сотрудниками правоохранительных органов.

В августе прошлого года Алиев сделал резонансное высказывание. Игрок призвал Вооруженные силы Украины к расправам над мирными жителями в Курской области, а также пожелал украинским военным дальнейшего продвижения в российском регионе.

Алиев родился в Хабаровске, на данный момент бывший футболист живет в Киеве. Его родители проживают на территории России.

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