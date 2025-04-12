Фанаты «Спартака» обвинили клуб в безвольном проигрыше махачкалинскому «Динамо»

Фанаты из «Фратрии»: «Спартак» безвольно проиграл махачкалинскому «Динамо»

Сообщество активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» в своем Telegram-канале оценило поражение клуба от махачкалинского «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фанаты обвинили команду в безвольном проигрыше. «Говорим чемпионству прощай? Вспышка активности во втором тайме — это следствие бесхребетности в первом», — отмечено в заявлении.

Встреча команд прошла 11 апреля в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В начале матча защитник красно-белых Даниил Денисов оформил автогол, а в завершение Хесус Медина не смог реализовать пенальти, попав в перекладину.

После 24 матчей «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 47 очков.