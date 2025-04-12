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14:14, 12 апреля 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины проигнорировал вопрос о плане Келлога по разделу страны

Глава МИД Сибига проигнорировал вопрос, видел ли он план Келлога по Украине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава украинского МИД Андрей Сибига проигнорировал вопрос российского журналиста, видел ли он план спецпосланника США Кита Келлога по разделу Украины. Об этом сообщают «Известия».

Вопрос дипломату задали на площадке Анталийского дипломатического форума, который проходил в Турции. Он прозвучал на русском и английском языках, однако Сибига не ответил на него и удалился.

Трамп поручил Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней, после чего тот выдвинул свой план. В апреле он предложил разделить Украину на зоны контроля между европейскими странами и Россией как послевоенную Германию. Впоследствии Келлог заявил об искажении его слов о разделе Украины.

До этого Келлог выступил против инициативы спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа о том, что самым быстрым способом достичь мирного соглашения является официальное признание российскими четырех новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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