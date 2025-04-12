Олимпийская чемпионка Мельникова высказалась о возвращении на международную арену

Гимнастка Мельникова: От смены руководства в МОК ожидаем чего-то хорошего

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась о возвращении россиян на международную арену. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы все эти три года ждем больших изменений. От смены руководства в Международном олимпийском комитете ожидаем чего-то хорошего», — заявила Мельникова. По ее мнению, Олимпиада без участия россиян не совсем полноценна.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри была избрана президентом Международного олимпийского комитета (МОК) 20 марта. Она сменит на этом посту Томаса Баха, срок полномочий которого истекает 23 июня текущего года. Ковентри стала первой женщиной — главой МОК в истории.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На чемпионате мира — 2021 россиянка стала абсолютной чемпионкой.