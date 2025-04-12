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16:39, 12 апреля 2025Бывший СССР

Украинцам посоветовали «закрыть ротики» на тему демобилизации

Замглавы центра рекрутинга ВСУ Швайка потребовал не обсуждать мобилизацию
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка потребовал от украинцев «закрыть ротики» и не обсуждать темы демобилизации и мобилизации в стране. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Первый, пишет РИА Новости.

Швайка заявил, что демобилизация возможна только после капитуляции одной из сторон конфликта. Ротация, по его словам, может быть только после создания резерва в 300-500 тысяч подготовленных военнослужащих. «Закрыли сейчас свои ротики на тему демобилизации и не распространяем эту тему», — посоветовал замглавы центра рекрутинга ВСУ.

Он добавил, что мнения украинцев о мобилизации тоже не спрашивают, так как отношение к ней по определению будет негативным. «Нельзя обсуждать вопрос выполнения тобой твоих обязанностей», — резюмировал Швайка.

Также он предложил установить точный срок, в течение которого военнообязанные должны найти себе место для службы в рядах Вооруженных сил Украины. По его мнению, он должен составлять от трех до шести месяцев. В дельнейшем неопределившихся должны принудительно распределять сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине), считает Швайка.

Ранее сообщалось, что на Украине приготовились к усилению мобилизации. По данным источников, в начале апреля дополнительные силы сотрудников ТЦК были переведены в Одессу из Киевской области.

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