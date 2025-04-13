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12:35, 13 апреля 2025Спорт

Футболист клуба РПЛ заявил о желании играть за «Спартак» после победы над красно-белыми

Футболист «Динамо» из Махачкалы Пальцев заявил о желании играть за «Спартак»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Валентин Пальцев

Валентин Пальцев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев после победы над московским «Спартаком» заявил о желании играть за красно-белых. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По словам футболиста, он хочет играть на высоком уровне. «Хочу быть там. Были ли у меня контакты с ними? Без комментариев. Если бы было предложение от "Зенита" и "Спартака", выбрал бы московский клуб», — заявил Пальцев.

11 апреля махачкалинское «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде обыграло «Спартак» со счетом 2:1. Пальцев провел на поле всю игру.

23-летний Пальцев в нынешнем сезоне провел 22 матча в РПЛ. Защитник не отметился результативными действиями.

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