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11:55, 13 апреля 2025Спорт

Шумахер с помощью жены оставил автограф на шлеме

Михаэль Шумахер с помощью жены оставил автограф на шлеме
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pascal Le Segretain / WireImage /Getty Images

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер оставил автограф на шлеме для благотворительного аукциона, организованного Джеки Стюартом. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инициалы M.S. немец оставил с помощью супруги Коринны Шумахер. Его нынешний автограф сильно отличается от тех, что спортсмен давал ранее.

«Замечательно, что Михаэль смог оставить свою подпись в таком благородном деле», — заявил Стюарт. Помимо Шумахера, шлем подписали 19 ныне живущих чемпионов «Формулы-1».

27 марта журналист Феликс Горнер раскрыл подробности о состоянии здоровья Шумахера. Он заявил, что бывший гонщик полностью зависит от опекунов и нуждается в постоянной заботе.

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