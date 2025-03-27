Немецкий журналист раскрыл подробности о состоянии здоровья Шумахера

Репортер Горнер: Шумахер не может объясняться вербально и зависит от опекунов

Журналист Феликс Горнер раскрыл подробности состояния здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Его слова приводит Daily Mail.

Горнер заявил, что бывший гонщик полностью зависит от опекунов и нуждается в постоянной заботе. «И он больше не может выражать мысли вербально», — добавил репортер.

Ранее Горнер описал состояние Шумахера одной фразой. «Ситуация очень печальная», — поделился он.

Семикратный чемпион «Формулы-1» получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах в декабре 2013-го. В результате инцидента спортсмен впал в кому. Он восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.