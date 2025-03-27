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11:31, 27 марта 2025Спорт

Состояние Шумахера описали одной фразой

Журналист Горнер описал состояние Шумахера фразой «все очень печально»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vladimir Rys / Bongarts / Getty Images

Репортер немецкого телеканала RTL Феликс Горнер рассказал о состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Его цитирует Daily Mail.

«Ситуация очень печальная», — такой фразой описал он состояние спортсмена. Репортер добавил, что бывший гонщик полностью зависит от своих опекунов и нуждается в постоянной заботе. Отмечается, что Горнер — один из самых близких к семье Шумахера журналистов и надежный источник информации о его здоровье.

В декабре 2023 года младший брат экс-гонщика Ральф Шумахер оценил вероятность возвращения к полноценной жизни Михаэля. По его мнению, этого не произойдет.

В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. В результате полученной травмы спортсмен впал в кому. Он продолжает восстановление в условиях строгой конфиденциальности.

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