Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эвертон
Сегодня
23:15 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:39, 27 декабря 2023Спорт

Брат Шумахера оценил вероятность его возвращения к полноценной жизни

Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью

Фото: Susumu Toshiyuki / Reuters

Ральф Шумахер оценил вероятность возвращения к полноценной жизни его старшего брата, семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Его слова приводит Bild.

«Этот случай изменил нашу семью. Могу сказать, что его авария также стала для меня очень плохим и тяжелым опытом. К сожалению, жизнь не всегда справедлива, и, к сожалению, здесь тоже не обошлось без неудачи», — заявил он. Шумахер-младший отметил, что, несмотря на новые возможности в медицине, его брат не сможет жить полноценной жизнью.

Летом 2022 года бывший менеджер Шумахера Вилли Вебер выступил с критикой в адрес семьи гонщика. Функционер обвинил родных немца в том, что те лгут о состоянии здоровья спортсмена.

В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. В результате полученной травмы спортсмен впал в кому. Шумахер восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дистанционно управляемая БМП, гаубица «Коалиция» и дроны-камикадзе. Что известно о новом оружии России в зоне СВО?

      В Турции раскрыли реальные сроки ратификация парламентом членства Швеции в НАТО

      Мошенники споили инвалида ради квартиры в Москве

      В Крыму мужчину арестовали на 12 суток за проукраинский лозунг в паспорте

      Врач назвала допустимую дозу кофе при болезнях сердца

      В регионе России разбили мемориальную доску репрессированного при СССР народа

      После голой вечеринки к Ивлеевой пришли с обысками, а налоговая начала проверку. Какое наказание грозит блогерше?

      Объявлен лучший европейский спортсмен года

      Россиянин провел опыт с петардой и выбил зубы шестилетнему сыну

      Россиян предупредили о новогодней активизации телефонных мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости