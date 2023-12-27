Брат Шумахера оценил вероятность его возвращения к полноценной жизни

Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью

Ральф Шумахер оценил вероятность возвращения к полноценной жизни его старшего брата, семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Его слова приводит Bild.

«Этот случай изменил нашу семью. Могу сказать, что его авария также стала для меня очень плохим и тяжелым опытом. К сожалению, жизнь не всегда справедлива, и, к сожалению, здесь тоже не обошлось без неудачи», — заявил он. Шумахер-младший отметил, что, несмотря на новые возможности в медицине, его брат не сможет жить полноценной жизнью.

Летом 2022 года бывший менеджер Шумахера Вилли Вебер выступил с критикой в адрес семьи гонщика. Функционер обвинил родных немца в том, что те лгут о состоянии здоровья спортсмена.

В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. В результате полученной травмы спортсмен впал в кому. Шумахер восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.