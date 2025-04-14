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08:42, 14 апреля 2025Россия

17-летней россиянке сломали палец после возвращения с прогулки

В Уфе неизвестный сломал палец возвращавшейся с прогулки 17-летней девушке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Уфе неизвестный сломал палец 17-летней девушке, возвращавшейся с прогулки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Мать пострадавшей отметила, что на старшеклассницу напали уже около дома. Школьницу атаковал мужчина в черной одежде. Незнакомец попытался сорвать цепочку с шеи несовершеннолетней. Когда у него ничего не вышло, он сломал девушке палец.

Юной горожанке удалось вырваться и убежать. Ее обидчика объявили в розыск.

До этого стало известно, что мужчина попытался расправиться с восьмилетней девочкой в подъезде многоэтажки в Иркутске. Задержать преступника помог отец пострадавшей.

Еще раньше в Тверской области задержали подозреваемого в расправе над 13-летней школьницей 34-летнего уголовника.

ЖЗЛ
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