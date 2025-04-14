Еще одного хоккеиста ЦСКА поймали на допинге

«Спорт-Экспресс»: В допинг-пробе хоккеиста ЦСКА Седова обнаружили мельдоний

Допинг-тест защитника московского ЦСКА Никиты Седова показал положительный результат. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в пробе хоккеиста был обнаружен мельдоний. Сам спортсмен пока не комментировал появившуюся информацию.

Седов перешел в ЦСКА в июле 2024 года. В составе команды он провел 56 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 17 очков.

Ранее еще одного хоккеиста ЦСКА, нападающего Владислава Каменева временно отстранили от участия в матчах за нарушение антидопинговых правил. Предположительно, в пробе спортсмена был обнаружен мельдоний в концентрации, в четыре раза превышающей норму.