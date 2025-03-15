Хоккеиста ЦСКА временно отстранили за нарушение антидопинговых правил

Хоккеиста ЦСКА Каменева временно отстранили за нарушение антидопинговых правил

Форварда московского ЦСКА Владислава Каменева временно отстранили от участия в матчах за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Уточняется, что лигу об этом уведомило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). О каком веществе идет речь — не сообщается.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что в пробе Каменева, предположительно, обнаружен мельдоний. Ему может грозить длительная дисквалификация.

Каменев в нынешнем сезоне провел 63 матча в КХЛ. Он отметился десятью голами и 16 передачами.