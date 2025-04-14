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11:31, 14 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ сообщила о вербовке Киевом в Молдавии агентов для диверсий в России

ФСБ: Киев вербует в Молдавии агентов для диверсий в России
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ сообщила о вербовке Киевом в Молдавии агентов для диверсий в России. Об этом сообщает RT.

По данным издания, это уже не первый случай, когда на территории Молдавии украинскими спецслужбами происходит вербовка и подготовка агентов, которые затем направляются в Россию для совершения диверсий. Местные власти не препятствуют этой деятельности.

14 апреля сотрудники ФСБ задержали в Самарской области двоих россиян за совершение и подготовку диверсий. Украинские спецслужбы завербовали их и подготовили на территории Молдавии в сентябре 2022 года. Один из них заинтересовался этим предложением из-за материальной выгоды, а вторая — из-за угроз насилия в отношении родственников из Украины.

По версии следствия, злоумышленники приехали в Самару для совершения диверсионно-террористических актов.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала гражданина Молдавии за доставку в Россию мощных взрывных устройств.

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