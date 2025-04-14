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11:44, 14 апреля 2025Силовые структуры

Киев готовил завербованного молдаванина к убийству в России

ФСБ: Агент Киева Прунян должен был получить пистолет для убийства в России
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Задержание иностранца за доставку в Россию мощных взрывных устройств попало на видео
Мариус Пруняну

Мариус Пруняну. Кадр: ЦОС ФСБ России / ТАСС

Украинская спецслужба готовила завербованного гражданина Молдавии Мариуса Пруняна к совершению убийства в России. Об этом он рассказал ФСБ, передает РИА Новости.

На оперативном видео задержанный в России молдаванин заявил, что ему обещали передать пистолет для убийства, однако кто был целью ему не сообщили.

В отношении Пруняна возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и 222.1 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

В январе 2023 года молдаванина завербовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он получил задание доставить мощные взрывные устройства в Россию и спрятать одно в Волгограде, а второе — в Саратове. Также ему сказали, что в дальнейшем он получит координаты тайника с пистолетом для расправы с неустановленным человеком.

14 апреля ФСБ сообщила о задержании Пруняна.

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