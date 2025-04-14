Задержание иностранца за доставку в Россию мощных взрывных устройств попало на видео

Гражданин Молдавии, задержанный за доставку взрывных устройств, попал на видео

Задержание сотрудниками ФСБ гражданина Молдавии Мариуса Пруняна за доставку в Россию мощных взрывных устройств попало на видео. Кадры публикует ТАСС.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и 222.1 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

На кадрах видно, как происходит задержание мужчины. При обыске в машине были обнаружены взрывные устройства, замаскированные под аккумуляторы и различные провода. Задержанный рассказал, что в январе 2023 года был завербован Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он получил задание доставить устройства в Россию и спрятать одно в Волгограде, а второе — в Саратове. Также ему сказали, что в дальнейшем он получит координаты тайника с пистолетом для расправы с неустановленным человеком.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала иностранца за доставку в Россию мощных взрывных устройств.