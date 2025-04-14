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10:15, 14 апреля 2025Силовые структуры

Задержание иностранца за доставку в Россию мощных взрывных устройств попало на видео

Гражданин Молдавии, задержанный за доставку взрывных устройств, попал на видео
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание сотрудниками ФСБ гражданина Молдавии Мариуса Пруняна за доставку в Россию мощных взрывных устройств попало на видео. Кадры публикует ТАСС.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и 222.1 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

На кадрах видно, как происходит задержание мужчины. При обыске в машине были обнаружены взрывные устройства, замаскированные под аккумуляторы и различные провода. Задержанный рассказал, что в январе 2023 года был завербован Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он получил задание доставить устройства в Россию и спрятать одно в Волгограде, а второе — в Саратове. Также ему сказали, что в дальнейшем он получит координаты тайника с пистолетом для расправы с неустановленным человеком.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала иностранца за доставку в Россию мощных взрывных устройств.

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