Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Боруссия Д
Завтра
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Астон Вилла
Завтра
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/4 финала. 2-й матч
Наполи
Сегодня
21:45 (Мск)
Эмполи
Италия — Серия А|32-й тур
Борнмут
Сегодня
22:00 (Мск)
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|32-й тур
10:33, 14 апреля 2025Спорт

Кучеров возглавил бомбардирскую гонку НХЛ

Хоккеист «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавил бомбардирскую гонку НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marc DesRosiers / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавил бомбардирскую гонку в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика игрока доступна на сайте лиги.

В матче против «Баффало Сейбрс» Кучеров забросил две шайбы и отдал результативную передачу. Теперь на его счету 119 очков в нынешнем сезоне регулярного чемпионата. На втором месте в бомбардирской гонке идет нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, в активе которого 116 очков. На третьем месте расположился форвард «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль со 106 очками.

8 апреля Кучеров повторил достижение канадца Уэйна Гретцки по количеству результативных передач в трех сезонах НХЛ подряд. Кучеров отметился двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Кучеров выступает за «Тампу-Бэй Лайтнинг» с 2013 года. В составе команды россиянин стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

    Обсудить
    Последние новости

    «Совершили ошибку». Трамп высказался об ударе по Сумам и заявил, что это не его война

    Жительница курского села рассказала о гибели односельчан от украинского дрона с бомбой

    В Минздраве высказались против бодипозитива

    МИД Киргизии потребовал объяснить задержание граждан республики в московской бане

    Киев готовил завербованного молдаванина к убийству в России

    В ВСУ показали собранный украинскими детьми FPV-дрон

    Доктор Мясников призвал россиян выполнить одно действие при укусе клеща

    По факту нападения на Генконсульство России в Одессе вынесен приговор

    Цены на смартфоны передумали поднимать

    Российский офицер рассказал об используемом против ВСУ вооружении в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше