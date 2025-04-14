Хоккеист «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавил бомбардирскую гонку НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавил бомбардирскую гонку в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика игрока доступна на сайте лиги.

В матче против «Баффало Сейбрс» Кучеров забросил две шайбы и отдал результативную передачу. Теперь на его счету 119 очков в нынешнем сезоне регулярного чемпионата. На втором месте в бомбардирской гонке идет нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, в активе которого 116 очков. На третьем месте расположился форвард «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль со 106 очками.

8 апреля Кучеров повторил достижение канадца Уэйна Гретцки по количеству результативных передач в трех сезонах НХЛ подряд. Кучеров отметился двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Кучеров выступает за «Тампу-Бэй Лайтнинг» с 2013 года. В составе команды россиянин стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.