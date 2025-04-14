Люди погибли при взрыве цистерны с топливом в Чечне

Три человека погибли при взрыве цистерны с топливом в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
ЧП произошло в селе Новотерское Наурского района республики. Рядом с резервуаром находились три человека, выжить им не удалось.
Что стало причиной происшествия на данный момент неизвестно. Отмечается, что СК возбудил уголовное дело за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть.
В этот же день взрыв самоката произошел возле церкви Живоначальной Троицы в районе Зябликово в Москве. Известно, что на место оперативно приехали сотрудники экстренных служб. Хозяина средства передвижения на месте происшествия не было.