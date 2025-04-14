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20:15, 14 апреля 2025Россия

Люди погибли при взрыве цистерны с топливом в Чечне

Mash: Три человека погибли при взрыве цистерны с топливом в Чечне
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: СКР

Три человека погибли при взрыве цистерны с топливом в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

ЧП произошло в селе Новотерское Наурского района республики. Рядом с резервуаром находились три человека, выжить им не удалось.

Что стало причиной происшествия на данный момент неизвестно. Отмечается, что СК возбудил уголовное дело за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть.

В этот же день взрыв самоката произошел возле церкви Живоначальной Троицы в районе Зябликово в Москве. Известно, что на место оперативно приехали сотрудники экстренных служб. Хозяина средства передвижения на месте происшествия не было.

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