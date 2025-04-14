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16:25, 14 апреля 2025Россия

Взрыв произошел возле церкви в Москве

Взрыв произошел возле церкви Живоначальной Троицы в Зябликово в Москве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

Взрыв самоката произошел возле церкви Живоначальной Троицы в районе Зябликово в Москве. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

На место оперативно приехали сотрудники экстренных служб. Хозяина средства передвижения на месте происшествия не было.

В свою очередь Telegram-канал «Осторожно, Москва» утверждает, что возле церкви Живоначальной Троицы в район Орехово-Борисово огнем охватило будку охраны.

До этого сообщалось о взрыве в квартире жилого дома на улице Нижняя Масловка в Москве.

В результате инцидента в жилище были выбиты стекла. Сведений о пострадавших не поступало.

Еще раньше на агрокомплексе в Подмосковье произошел взрыв, после которого возник пожар.

ЖЗЛ
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