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11:40, 14 апреля 2025Спорт

Министр спорта рассказал о переговорах для проведения хоккейных матчей между США и Россией

Министр спорта Дегтярев: Идут переговоры о хоккейных матчах между США и Россией
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Razmik Zackaryan / Reuters

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о переговорах для проведения хоккейных матчей между США и Россией. Его слова приводит «Матч ТВ».

Дегтярев заявил, что серия, скорее всего, пройдет в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. Он подчеркнул, что играть между собой будут не команды из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а сборные России и США, собранные из игроков, которые выступают в НХЛ и КХЛ.

Ранее глава США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие спортсмены из НХЛ и КХЛ.

Российские игроки продолжают выступать в НХЛ без ограничений. 6 апреля капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил снайперский рекорд лиги. Он забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став единоличным лидером по этому показателю.

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