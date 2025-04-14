Министр спорта рассказал о переговорах для проведения хоккейных матчей между США и Россией

Министр спорта Дегтярев: Идут переговоры о хоккейных матчах между США и Россией

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о переговорах для проведения хоккейных матчей между США и Россией. Его слова приводит «Матч ТВ».

Дегтярев заявил, что серия, скорее всего, пройдет в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. Он подчеркнул, что играть между собой будут не команды из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а сборные России и США, собранные из игроков, которые выступают в НХЛ и КХЛ.

Ранее глава США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие спортсмены из НХЛ и КХЛ.

Российские игроки продолжают выступать в НХЛ без ограничений. 6 апреля капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил снайперский рекорд лиги. Он забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став единоличным лидером по этому показателю.