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13:13, 14 апреля 2025Спорт

Министр спорта спрогнозировал срок снятия санкций с России

Министр спорта Дегтярев: ОКР будет восстановлен в правах в июле 2025 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Министр спорта Михаил Дегтярев спрогнозировал срок снятия санкций с Олимпийского комитета России (ОКР). Его слова приводит «Матч ТВ».

Дегтярев заявил, что ОКР будет восстановлен в правах в Международном олимпийском комитете (МОК) в июле 2025 года. Министр спорта подчеркнул, что после этого Россия сможет подавать заявки на проведение соревнований на территории страны.

Ранее Дегтярев назвал причины для восстановления ОКР в правах. Он заявил, что региональные олимпийские советы больше не являются членами ОКР, а значит причин для отстранения больше нет.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.

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