Министр спорта спрогнозировал срок снятия санкций с России

Министр спорта Дегтярев: ОКР будет восстановлен в правах в июле 2025 года

Министр спорта Михаил Дегтярев спрогнозировал срок снятия санкций с Олимпийского комитета России (ОКР). Его слова приводит «Матч ТВ».

Дегтярев заявил, что ОКР будет восстановлен в правах в Международном олимпийском комитете (МОК) в июле 2025 года. Министр спорта подчеркнул, что после этого Россия сможет подавать заявки на проведение соревнований на территории страны.

Ранее Дегтярев назвал причины для восстановления ОКР в правах. Он заявил, что региональные олимпийские советы больше не являются членами ОКР, а значит причин для отстранения больше нет.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.