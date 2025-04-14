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06:30, 14 апреля 2025Из жизни

Мужчина и женщина сняли свой секс на улице в чужой стране и попали в тюрьму

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mineevph / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде мужчина и женщина из Китая попали в тюрьму за то, что занялись сексом на глазах у прохожих. Об этом сообщает The Thaiger.

Любовников арестовали в городе Паттайя, провинция Чонбури, 9 апреля. Очевидец рассказал, что китайцы установили на пешеходной дорожке камеру, затем мужчина разделся, лег на тротуар, а женщина села на него сверху. Сначала на ней была рубашка, однако затем она сняла и ее. Свидетель снял действия пары на камеру телефона и обратился в полицию.

Вскоре приезжих из Китая задержали. Ими оказались 67-летний О Чжи Хан и 37-летняя Линь Тин Тин. Во время допроса мужчина заявил, что является фотографом и увлекается съемками в стиле ню. Он также сказал, что снимал откровенный контент во многих странах мира и не имел проблем с законом. Фотограф объяснил, что приехал в Таиланд, чтобы создать серию работ «Страна улыбок», и не знал, что обнаженные съемки там запрещены.

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Ранее ученики бразильской школы сняли на видео пару, которая занималась сексом. Любовники совершали половой акт у окна в соседнем с учебным заведением здании.

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