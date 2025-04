Мужчина и женщина занялись сексом на глазах у школьников и попали на видео

В Бразилии ученики школы в муниципалитете Президенти-Фигейреду, штат Амазонас, сняли на видео пару, которая занималась сексом в соседнем здании. Об этом сообщает Need To Know.

Снятые на камеру мобильного телефона кадры выложил в социальные сети один из школьников. В ролике пара занимается сексом в здании через двор от учебного заведения. Через узкое окно было видно только голову мужчины и спину его любовницы. За кадром слышно, как наблюдающие за происходящим дети смеются.

Сообщается, что инцидент произошел в среду, 26 марта. Родители учеников уже подали жалобу властям. Представители городской администрации и дирекции школы отказались комментировать инцидент. О начале полицейского расследования также ничего неизвестно.

Ранее в Австралии любовники занялись сексом на пляже и потребовали плату у свидетелей. Инцидент произошел на одном из популярных пляжей в городе Голд-Кост.