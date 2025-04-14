На Западе оценили сбившую F-16 ракету

MWM: Украинский F-16 могла сбить российская ракета большой дальности 40Н6

Сбитый истребитель F-16 воздушных сил Украины могли поразить зенитной ракетой большой дальности 40Н6. Возможности ракеты оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отметили, что Киев использует F-16 вдали от линии фронта. Поэтому для поражения самолета нужны ракеты «земля-воздух» большой дальности. «Наиболее широко используемой ракетой с такими возможностями является 40Н6, которая не имеет известных аналогов за пределами России», — пишет издание.

Автор отметил, что изделие может поражать цели на расстоянии до 400 километров. Это достигается за счет использования внешнего целеуказания, которое получают от наземных станций или радаров самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

В марте начальник расчета радиолокационной станции «Небо» группировки войск «Центр» рассказал, что летчики украинских истребителей F-16 и Mirage стараются избегать попадания в радиус действия станций.

В декабре 2023 года источник РИА Новости сообщил, что ракеты 40Н6 зенитного ракетного комплекса С-400 обладают уникальными характеристиками, которые позволят им сбивать F-16.