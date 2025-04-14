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17:03, 14 апреля 2025Путешествия

Находящимся в Пекине россиянам сделали важное предупреждение

МИД России предупредил соотечественников в Пекине о песчаной буре
Алина Черненко

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Министерство иностранных дел России сделало важное предупреждение соотечественникам, находящимся в столице КНР Пекине. Оно размещено в Telegram-канале департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) дипведомства.

Россиянам сообщили о песчаной буре и порывах ветра до 148 километров в час. Из-за этого в Пекине действует повышенный уровень метеоопасности. В городе прервали железнодорожное сообщение, отменили около 700 авиарейсов и закрыли парки.

«Обращений о пострадавших российских гражданах не поступало», — добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах на севере Китая ввели «оранжевый» уровень опасности из-за сильных ветров. Речь идет в ветре силой до 11 баллов (28,5-32,6 метра в секунду).

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