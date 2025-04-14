Назван способ выявить скрытую проблему с алкоголем с помощью четырех вопросов

Эксперт по эпидемиологии Олдхэм предупредила о кризисе из-за алкоголя

Эксперт по эпидемиологии из Лондона Мелисса Олдхэм назвала изданию Daily Mail способ выявить скрытую зависимость от спиртного.

Олдхэм с коллегами выяснила, что в 2020 году смертность из-за алкоголя в Великобритании выросла на 19,4 процента и продолжила расти в следующие годы. Она добавила, что больше всего от алкоголя пострадали жители неблагополучных районов и пожилые люди. По ее словам, это объясняется тем, что пьющие англичане стали выпивать больше и чаще уходить в запой.

Она добавила, что люди часто не осознают наличие у них зависимости. Чтобы выявить ее, эксперт рекомендовала ответить на четыре вопроса: «Приходилось ли вам думать, что надо меньше пить»; «Чувствуете ли вы раздражение, когда кто-то критикует вас за употребление спиртного»; «Приходилось ли вам чувствовать себя виноватым из-за алкоголя»; «Нужно ли вам выпить с утра, чтобы успокоиться или снять похмелье». Если человек хотя бы дважды отвечает утвердительно, это свидетельствует о проблемах с алкоголем, считает эксперт.

Ранее биолог-онколог Праноти Мандрекар рассказала, что алкоголь провоцирует несколько смертельных заболеваний. Она подчеркнула, что алкоголь является канцерогеном и негативно действует на мозг, сердце, сосуды, легкие и иммунную систему.