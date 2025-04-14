Некролог о смерти полковника ВСУ в Сумах удалили

Некролог о смерти полковника ВСУ Юлы в Сумах удалили с сайта горадминистрации

Некролог о смерти командира 27-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Юрия Юлы в Сумах удалили с сайта Бердичевской районной военной администрации Житомирской области. Об сообщает Russia Today в своем Telegram-канале.

«Сообщение о его гибели было опубликовано утром на страницах Бердичевской райадминистрации, но теперь его там нет», — сообщили в публикации.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе по Сумам: войска произвели атаку двумя оперативно-тактическими ракетами. Устранение Юлы назвали ответом на обстрелы приграничья России.

