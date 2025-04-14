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08:11, 14 апреля 2025Россия

Появились кадры из атакованной ВСУ Тульской области

В сети появились кадры взрывов в атакованной ВСУ Тульской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры, снятые в Тульской области, которая была атакована Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 14 апреля. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышны мощные звуки взрывов, которые сопровождаются световыми вспышками. Кадры, предварительно, сняты в Алексине.

Жители Тульской области сообщили о взрывах в ночь 14 апреля. Целью атаки, предварительно, стала Алексинская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Тульской области. При попытке атаки могли использоваться дроны-камикадзе «Лютый».

По данным Минобороны, за ночь над Тульской областью сбили три беспилотника. Всего над Россией перехватили 52 дрона, под удар попали Брянская, Орловская, Курская, Калужская и Белгородская области.

ЖЗЛ
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