Появились кадры из атакованной ВСУ Тульской области

В сети появились кадры взрывов в атакованной ВСУ Тульской области

В сети появились кадры, снятые в Тульской области, которая была атакована Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 14 апреля. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышны мощные звуки взрывов, которые сопровождаются световыми вспышками. Кадры, предварительно, сняты в Алексине.

Жители Тульской области сообщили о взрывах в ночь 14 апреля. Целью атаки, предварительно, стала Алексинская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Тульской области. При попытке атаки могли использоваться дроны-камикадзе «Лютый».

По данным Минобороны, за ночь над Тульской областью сбили три беспилотника. Всего над Россией перехватили 52 дрона, под удар попали Брянская, Орловская, Курская, Калужская и Белгородская области.