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15:51, 14 апреля 2025Путешествия

Работник круизного лайнера пообещал пассажирке сюрприз и засунул язык ей в рот

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Dicklyon / Wikimedia

В США работник круизного лайнера Royal Princess с 20-летним стажем ворвался в каюту пассажирки с помощью своего ключа и засунул язык ей в рот. Об этом сообщает Daily Mail.

Как пишет таблоид, инцидент произошел в марте 2024 года, однако известно о нем стало лишь сейчас. Дело рассматривал суд Мельбурна.

По данным расследования, 44-летний филиппинец Фернандо Сайсес работал на компанию Princess Cruise Lines. Мужчина выяснил, что у одной из находившихся на борту женщин вскоре день рождения, и пообещал ей сюрприз. Несколько дней спустя, когда судно находилось в международных водах между Австралией и Новой Зеландией, американка вернулась в свою каюту и обнаружила «праздничный торт из полотенец» и открытку со словами: «С днем ​​рождения от Фернандо!»

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Вскоре после этого Сайсес с помощью служебной карты вошел к ней в комнату, схватил пассажирку обеими руками и засунул язык ей в рот. Американка сопротивлялась и просила его остановиться, но стюард пытался изнасиловать жертву, заявив, что она «в его вкусе». Он стал облизывать ее щеки, руки, ноги, шею и прижимался к ней, так чтобы она чувствовала его возбужденный половой орган. Напуганная женщина умоляла остановиться и сказала, что замужем. Однако и это не помешало Сайсесу.

В результате американку спас звонок из другой каюты — насильнику пришлось отлучиться. В это время пассажирка нашла своих друзей и сообщила обо всем бортовой полиции. Нападавший не признал вину, но был приговорен к шести месяцам условного заключения. Пострадавшая заявила, что теперь страдает от психологических проблем.

Ранее в Индии арестовали частного гида за изнасилование европейской туристки в популярном месте паломничества — городе Тируваннамалай. Он предложил путешественнице помедитировать в уединенном месте и надругался над ней.

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