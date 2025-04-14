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00:21, 14 апреля 2025Мир

Россия обвинила Украину в отсутствии переговоров по урегулированию

Замглавы МИД РФ Галузин: Украина демонстрирует отсутствие устремлений к миру
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: Global Look Press

В том, что между Россией и Украиной нет переговоров по урегулированию конфликта, виновата украинская сторона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с «Известиями».

«К сожалению, на протяжении всего периода украинского кризиса киевское руководство демонстрировало свою недоговороспособность и полное отсутствие устремлений к миру», — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что и сейчас Киев показывает свою неготовность к урегулированию. Галузин напомнил, что с середины марта существует договоренность, согласно которой стороны отказались атаковать объекты энергетической инфраструктуры друг друга, однако Украина этого соглашения не придерживается.

«На деле мы видим практически ежедневные атаки на энергообъекты Российской Федерации», — резюмировал чиновник.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия открыта к обсуждениям с Украиной предложений, учитывающих реалии.

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