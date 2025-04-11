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08:31, 11 апреля 2025Бывший СССР

МИД России назвал условия для прямых переговоров с Украиной

МИД: Россия открыта к обсуждениям с Украиной предложений, учитывающих реалии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Россия открыта к обсуждению с Украиной серьезных предложений, учитывающих современные реалии. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает РИА Новости.

По ео словам, Россия открыта к обсуждению реалистичных предложений, ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению «действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного мира». Дипломат отметил, что Киев пока не готов к таким предложениям. Он напомнил, что Украина вышла из прямых переговоров с Россией, запрет на переговоры был принят в сентябре 2022 года и действует до сих пор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация вокруг Украины на переговорах российской и американской делегаций в Стамбуле не обсуждается.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что хочет увидеть, как Россия и Украина заключают мир.

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