Трамп выразил надежду на заключение мира между Россией и Украиной

Трамп заявил, что хочет увидеть заключение мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет увидеть, как Россия и Украина заключают мир. Свою надежду политик выразил во время пресс-конференции в Белом доме, трансляцию вел телеканал CNBC.

«Я хочу увидеть, как Россия и Украина заключат соглашение. Они должны заключить соглашение», — сказал американский лидер.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что перемирие России и Украины возможно уже в мае. Он добавил, что при этом даже полная остановка боевых действий не будет означать окончания конфликта.

Позднее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал возможность переговоров России и Украины. Он отметил, чтобы заключить перемирие с Украиной, сначала нужно начать переговоры с Киевом.