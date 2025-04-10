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01:00, 10 апреля 2025Мир

Трамп выразил надежду на заключение мира между Россией и Украиной

Трамп заявил, что хочет увидеть заключение мира между Россией и Украиной
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет увидеть, как Россия и Украина заключают мир. Свою надежду политик выразил во время пресс-конференции в Белом доме, трансляцию вел телеканал CNBC.

«Я хочу увидеть, как Россия и Украина заключат соглашение. Они должны заключить соглашение», — сказал американский лидер.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что перемирие России и Украины возможно уже в мае. Он добавил, что при этом даже полная остановка боевых действий не будет означать окончания конфликта.

Позднее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал возможность переговоров России и Украины. Он отметил, чтобы заключить перемирие с Украиной, сначала нужно начать переговоры с Киевом.

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