Россиян предупредили об опасности резкого потепления

Терапевт Спахов: Резкое потепление грозит ростом простудных заболеваний

Низкие температуры для организма опаснее, однако и резкое потепление имеет свои риски, считает врач-терапевт, гастроэнтеролог Константин Спахов. В беседе с aif.ru он предупредил о возможной опасности из-за приближающегося повышения температуры.

Врач отметил, что потепление до плюс 24 градусов в первую очередь грозит ростом количества простудных заболеваний. По его словам, это происходит из-за того, что люди, дождавшись тепла, сразу переодеваются в летнюю одежду и переохлаждаются. Спахов подчеркнул, что делать так не нужно, потому что в середине апреля температура воздуха ощущается на три-шесть градусов ниже, чем летом.

Терапевт также указал, что после резкого потепления многие жалуются на нервно-мышечные боли в различных участках тела. Врач объяснил, что такие боли появляются из-за невралгии или миалгии, спровоцированной переохлаждением. «Это крайне неприятные болезни, и им больше подвержены те, кто уже сталкивался с такими проблемами, у кого есть остеохондроз, протрузии и грыжи дисков», — заявил он.

Спахов добавил, что весеннее потепление не принесет осложнений, если одеваться по погоде: не кутаться в теплые вещи, но и не выходить на улицу в летней одежде. При появлении болезненных ощущений он посоветовал воспользоваться обезболивающими препаратами и прикрыть болезненное место одеждой из натуральной шерсти.

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