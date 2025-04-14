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17:24, 14 апреля 2025Спорт

Рублев рассказал о грозившей ему ампутации яичка

Теннисист Рублев: Как будто и дурак, что рассказал о грозившей ампутации яичка
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Imago / Joris Verwijst / Globallookpress.com

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал в интервью каналу «Больше!» о том, как решился сообщить о грозившей ему ампутации яичка.

Рублев признался, что стеснялся этого. «Не знаю, может быть, и глупо, что я так сделал. У меня нет ответа, может быть, с одной стороны, как будто и дурак, что так сделал. А с другой стороны, все простые люди, обычные», — заявил он, добавив, что идеального тела не существует и у всех есть свои проблемы.

Россиянин рассказал в наличии проблем со здоровьем в октябре 2024-го. Ему пришлось делать экстренную операцию.

Рублев — первая ракетка России. В мировом рейтинге он занимает восьмое место.

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